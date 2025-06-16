"Есть большая вероятность": Трамп надеется, что Израиль и Иран заключат сделку

Президент США уверен в достижении перемирия между Израилем и Ираном, но этим странам "иногда приходится воевать".

Общаясь с журналистами перед отлетом на саммит G7 в Канаде, Трамп отметил, что США в дальнейшем будут поддерживать Израиль. Однако глава государства отказался сказать, просил ли он Иерусалим приостановить удары по Ирану.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что соглашение будет достигнуто", - добавил президент.

В соцсети Truth Social несколько часов назад Трамп написал, что Иран и Израиль "должны заключить соглашение и заключат соглашение".

"Вскоре между Израилем и Ираном будет МИР! Сейчас происходит много звонков и встреч", - отметил президент.

Трамп добавил, что хорошо ладит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и убежден, что оба имеют большое уважение друг к другу.