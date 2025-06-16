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"Есть большая вероятность": Трамп надеется, что Израиль и Иран заключат сделку

Понедельник 16 июня 2025 02:29
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"Есть большая вероятность": Трамп надеется, что Израиль и Иран заключат сделку Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США уверен в достижении перемирия между Израилем и Ираном, но этим странам "иногда приходится воевать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Sky News.

Общаясь с журналистами перед отлетом на саммит G7 в Канаде, Трамп отметил, что США в дальнейшем будут поддерживать Израиль. Однако глава государства отказался сказать, просил ли он Иерусалим приостановить удары по Ирану.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что соглашение будет достигнуто", - добавил президент.

В соцсети Truth Social несколько часов назад Трамп написал, что Иран и Израиль "должны заключить соглашение и заключат соглашение".

"Вскоре между Израилем и Ираном будет МИР! Сейчас происходит много звонков и встреч", - отметил президент.

Трамп добавил, что хорошо ладит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и убежден, что оба имеют большое уважение друг к другу.

Дипломатия Дональда Трампа

Напомним, в воскресенье президент заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

Трамп не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон высказался против привлечения российского лидера к процессу.

Кроме того, глава Белого дома решительно отверг причастность США к израильским военным операциям против Ирана.

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Дональд Трамп
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