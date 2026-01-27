"Мир наближається": Трамп висловив надію на близьке завершення війни в Україні

За словами Трампа, він розглядає війну Росії проти України як один із ключових міжнародних конфліктів, який потребує якнайшвидшого політичного вирішення.

"А як щодо завершення восьми конфліктів - і ще одного, який уже на підході", - сказав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Американський лідер наголосив, що прагне припинення кровопролиття та зменшення людських втрат.

Водночас Дональд Трамп знову повторив свою тезу про те, що раніше вважав розв’язання цього конфлікту відносно простим завданням.