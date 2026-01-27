Трамп глибоко залучений у мирні переговори між Україною та РФ, - Білий дім
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп глибоко залучений у мирні переговори переговорний процес щодо завершення війни в Україні.
Про це заявила прес-скекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Левітт, коментуючи запитання про переговори між США, Україною та Росією, які відбулися в Абу-Дабі 23–24 січня, охарактеризувала цю зустріч як "історичну".
Вона зазначила, що сам факт проведення переговорів в ОАЕ свідчить про незмінну позицію Трампа щодо підтримки мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.
"Президент залишається глибоко залученим і, звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф, інформують його про ці переговори", - додала Левітт.
За її словами, тристоронні переговори минулих вихідних не отримали великого висвітлення, але були історичними за своїм характером, оскільки США вдалось зібрати обидві сторони війни за одним столом, щоб наблизити мир.
"Отже, президент не відмовляється від мирного процесу", – підкреслила прес-скекретар Білого дому.
Також Левітт, відповідаючи на питання про можливі телефонні розмови Трампа з президентом України та російським диктатором напередодні наступного етапу переговорів, підкреслила, що поки що такі контакти не заплановані.
Мирні переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, минулого тижня в столиці ОАЕ відбулися перші тристоронні консультації між представниками США, України та Росії, метою яких було напрацювання підходів до мирного врегулювання.
Українська сторона охарактеризувала перемовини як конструктивні, водночас домовленостей щодо територіального питання досягти не вдалося.
За інформацією джерела РБК-Україна, початковий етап переговорів мав ознайомчий формат. Уже в суботу діалог продовжився за участі розширених делегацій, за підсумками чого сторони вирішили працювати у двох напрямках – політичному та військовому.
Співрозмовник зазначив, що найбільший прогрес було досягнуто саме в обговоренні військової складової, тоді як територіальне питання наразі залишається відкритим.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф схвально оцінив хід консультацій в Абу-Дабі та підтвердив готовність сторін продовжувати переговорний процес. Попередньо наступну зустріч у тристоронньому форматі заплановано на 1 лютого.