"Мир приближается": Трамп выразил надежду на близкое завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается", подчеркнув свое стремление прекратить кровопролитие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью американской радиостанции WABC.
По словам Трампа, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, который требует скорейшего политического решения.
"Мы имеем мир на Ближнем Востоке. Подумайте только... и сейчас, ко всему прочему, у нас есть еще и совет мира... Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в результате я их прекратил - восемь войн, а сейчас, как я считаю, появляется девятая", - отметил Дональд Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и уменьшению человеческих потерь.
Он добавил: "Но там настоящая кровавая бойня. Гибель многих солдат... Я хотел бы, чтобы это прекратилось".
В то же время Дональд Трамп вновь повторил свой тезис о том, что ранее считал решение этого конфликта относительно простой задачей.
Напомним, что 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. По итогам встречи Белый дом назвал ее "исторической", подчеркнув важность дипломатического урегулирования конфликтов.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил ход консультаций в Абу-Даби и подтвердил настрой сторон на их продолжение.
Следующий раунд переговоров может состояться 1 февраля, однако в Верховной Раде Украины отметили, что Вашингтон установил дедлайн для договоренностей до 15 мая. В случае отсутствия прогресса США предупреждают о возможном выходе из переговорного процесса.
Кстати, источник РБК-Украина сообщал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что во время встреч в Абу-Даби стороны проработали все пункты 20-пунктного мирного плана, а количество спорных вопросов в процессе переговоров существенно сократилось.