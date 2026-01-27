"Мир наближається": Трамп висловив надію на близьке завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається", наголосивши на своєму прагненні припинити кровопролиття.
Як пише РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив в інтерв’ю американській радіостанції WABC, коментуючи міжнародні конфлікти.
За словами Трампа, він розглядає війну Росії проти України як один із ключових міжнародних конфліктів, який потребує якнайшвидшого політичного вирішення.
"А як щодо завершення восьми конфліктів - і ще одного, який уже на підході", - сказав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.
Американський лідер наголосив, що прагне припинення кровопролиття та зменшення людських втрат.
Водночас Дональд Трамп знову повторив свою тезу про те, що раніше вважав розв’язання цього конфлікту відносно простим завданням.
Дипломатичні зусилля США щодо війни в Україні
Нагадаємо, що 23 та 24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Росією, США та Україною. За підсумками зустрічі Білий дім назвав її "історичною", підкресливши важливість дипломатичного врегулювання конфліктів.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив перебіг консультацій в Абу-Дабі та підтвердив налаштованість сторін на їх продовження.
Наступний раунд переговорів може відбутися 1 лютого, проте у Верховній Раді України зазначили, що Вашингтон встановив дедлайн для домовленостей до 15 травня. У разі відсутності прогресу США попереджають про можливий вихід із переговорного процесу.
До речі, джерело РБК-Україна повідомляло, що зустріч 23-24 січня носила ознайомчий характер.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічей в Абу-Дабі сторони опрацювали всі пункти 20-пунктного мирного плану, а кількість спірних питань у процесі переговорів суттєво скоротилася.