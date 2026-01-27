"Мир приближается": Трамп выразил надежду на близкое завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается", подчеркнув свое стремление прекратить кровопролитие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью американской радиостанции WABC .

По словам Трампа, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, который требует скорейшего политического решения.

"Мы имеем мир на Ближнем Востоке. Подумайте только... и сейчас, ко всему прочему, у нас есть еще и совет мира... Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в результате я их прекратил - восемь войн, а сейчас, как я считаю, появляется девятая", - отметил Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что стремится к прекращению кровопролития и уменьшению человеческих потерь.

Он добавил: "Но там настоящая кровавая бойня. Гибель многих солдат... Я хотел бы, чтобы это прекратилось".

В то же время Дональд Трамп вновь повторил свой тезис о том, что ранее считал решение этого конфликта относительно простой задачей.