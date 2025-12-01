"Мир на 50-70 років": у МЗС Туреччини висловилися про можливу угоду України і РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що можлива угода між Україною і РФ може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Welt am Sonntag .

За словами Фідана, мирний договір має містити зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років миру в регіоні. Можливо, навіть більше", - вважає міністр.

Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в РФ, а навпаки, кожна зі сторін продовжить готуватися до різних сценаріїв, включно з НАТО.

"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й Росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", - сказав Фідан.

Також він вважає, зараз Україна і РФ як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань та усвідомили власні обмеження".

За словами Фідана, глава Кремля Володимир Путін готовий погодитися на зупинку вогню і досягти мирної угоди, але за певних умов.

"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить Росії дуже високі витрати", - резюмував глава міністерства.