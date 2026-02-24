Мир до 4 липня? Зеленський зробив заяву про новий дедлайн Трампа

Зеленський про можливу дату 4 липня

Президент прокоментував інформацію про те, що США нібито прагнуть завершити війну до 4 липня - дня святкування 250-ї річниці незалежності США.

"Що стосується 4 липня, що Сполучені Штати або президент Трамп хочуть закінчити війну - я можу лише підтримати таку позицію, якщо про це справді заявив президент США. Для мене це нова інформація”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що переговорний процес динамічний і ситуація швидко змінюється.

Перемовини зі США: що обговорювали

За словами президента, під час зустрічей в Абу-Дабі та Швейцарії сторони України і США обговорювали можливості швидкого завершення війни.

"Сторони України та Сполучених Штатів порушували питання про бажання і бачення з боку США якнайшвидше завершити цю війну", - пояснив він.

Fast track - але без втрати територій

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує формат швидких рішень, однак є принципова межа.

"Україна завжди підтримувала швидкі рішення. Ми часто говоримо про fast track щодо вступу до ЄС, і щодо завершення війни - саме такий fast track ми підтримуємо беззастережно. Але не йдеться про те, що fast track пов’язаний із тим, що ми віддаємо частину своїх територій", - наголосив президент.

Чого хочуть у США

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що у Білому домі прагнуть досягти угоди про завершення війни до святкування 250-річчя незалежності США 4 липня.

Водночас європейські чиновники та представники НАТО зазначають, що наразі не бачать ознак готовності Росії поступатися своїми вимогами. За даними джерел, переговори вже неодноразово проходили визначені США дедлайни.