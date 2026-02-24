Мир до 4 липня? Зеленський зробив заяву про новий дедлайн Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею якнайшвидшого завершення війни, однак наголосив - це не означає готовності України поступатися територіями.
Про це, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна, заявив сам Зеленський.
Президент прокоментував інформацію про те, що США нібито прагнуть завершити війну до 4 липня - дня святкування 250-ї річниці незалежності США.
"Що стосується 4 липня, що Сполучені Штати або президент Трамп хочуть закінчити війну - я можу лише підтримати таку позицію, якщо про це справді заявив президент США. Для мене це нова інформація”, - сказав Зеленський.
Він зазначив, що переговорний процес динамічний і ситуація швидко змінюється.
За словами президента, під час зустрічей в Абу-Дабі та Швейцарії сторони України і США обговорювали можливості швидкого завершення війни.
"Сторони України та Сполучених Штатів порушували питання про бажання і бачення з боку США якнайшвидше завершити цю війну", - пояснив він.
Зеленський підкреслив, що Україна підтримує формат швидких рішень, однак є принципова межа.
"Україна завжди підтримувала швидкі рішення. Ми часто говоримо про fast track щодо вступу до ЄС, і щодо завершення війни - саме такий fast track ми підтримуємо беззастережно. Але не йдеться про те, що fast track пов’язаний із тим, що ми віддаємо частину своїх територій", - наголосив президент.
Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що у Білому домі прагнуть досягти угоди про завершення війни до святкування 250-річчя незалежності США 4 липня.
Водночас європейські чиновники та представники НАТО зазначають, що наразі не бачать ознак готовності Росії поступатися своїми вимогами. За даними джерел, переговори вже неодноразово проходили визначені США дедлайни.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп планує підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії. Водночас українська сторона наполягає на попередньому схваленні документа Конгресом США.
Київ вважає, що гарантії безпеки мають бути спершу погоджені й ратифіковані американськими законодавцями. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що це забезпечить українцям впевненість у надійності підтримки союзників у майбутньому.
Раніше також президент США заявляв, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, хоча спочатку вважав її найпростішою для врегулювання.