Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

Зеленский о возможной дате 4 июля

Президент прокомментировал информацию о том, что США якобы стремятся завершить войну до 4 июля - дня празднования 250-й годовщины независимости США.

"Что касается 4 июля, что Соединенные Штаты или президент Трамп хотят закончить войну - я могу только поддержать такую позицию, если об этом действительно заявил президент США. Для меня это новая информация", - сказал Зеленский.

Он отметил, что переговорный процесс динамичный и ситуация быстро меняется.

Переговоры с США: что обсуждали

По словам президента, во время встреч в Абу-Даби и Швейцарии стороны Украины и США обсуждали возможности быстрого завершения войны.

"Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну", - пояснил он.

Fast track - но без потери территорий

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает формат быстрых решений, однако есть принципиальная граница.

"Украина всегда поддерживала быстрые решения. Мы часто говорим о fast track по вступлению в ЕС, и по завершению войны - именно такой fast track мы поддерживаем безоговорочно. Но речь не идет о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий", - подчеркнул президент.

Чего хотят в США

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Белом доме стремятся достичь соглашения о завершении войны до празднования 250-летия независимости США 4 июля.

В то же время европейские чиновники и представители НАТО отмечают, что пока не видят признаков готовности России уступать свои требования. По данным источников, переговоры уже неоднократно проходили определенные США дедлайны.