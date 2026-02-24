Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею скорейшего завершения войны, однако подчеркнул - это не означает готовности Украины уступать территории.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, заявил сам Зеленский.
Президент прокомментировал информацию о том, что США якобы стремятся завершить войну до 4 июля - дня празднования 250-й годовщины независимости США.
"Что касается 4 июля, что Соединенные Штаты или президент Трамп хотят закончить войну - я могу только поддержать такую позицию, если об этом действительно заявил президент США. Для меня это новая информация", - сказал Зеленский.
Он отметил, что переговорный процесс динамичный и ситуация быстро меняется.
По словам президента, во время встреч в Абу-Даби и Швейцарии стороны Украины и США обсуждали возможности быстрого завершения войны.
"Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну", - пояснил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает формат быстрых решений, однако есть принципиальная граница.
"Украина всегда поддерживала быстрые решения. Мы часто говорим о fast track по вступлению в ЕС, и по завершению войны - именно такой fast track мы поддерживаем безоговорочно. Но речь не идет о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий", - подчеркнул президент.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Белом доме стремятся достичь соглашения о завершении войны до празднования 250-летия независимости США 4 июля.
В то же время европейские чиновники и представители НАТО отмечают, что пока не видят признаков готовности России уступать свои требования. По данным источников, переговоры уже неоднократно проходили определенные США дедлайны.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии. В то же время украинская сторона настаивает на предварительном одобрении документа Конгрессом США.
Киев считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американскими законодателями. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что это обеспечит украинцам уверенность в надежности поддержки союзников в будущем.
Ранее также президент США заявлял, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал, хотя сначала считал ее простой для урегулирования.