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В США подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

Новости » В мире     27.01.2020 - 03:35
В США подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Все заболевшие ранее посещали китайский город Ухань, где выявили коронавирус

В США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Отмечается, что факты заражения коронавирусом подтвердились в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.

Все заболевшие ранее посещали китайский город Ухань, где выявили коронавирус.

Напомним, 25 января в Канаде был зарегестрирован первый подтвержденный случай коронавируса 2019-nCoV у жителя, который вернулся из центрально-китайского города Ухань, эпицентра вспышки вирусной болезни.

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии.

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