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МОЗ: немає жодного випадку захворювання на новий коронавірус в Україні

Новини » Медицина     27.01.2020 - 16:07
МОЗ: немає жодного випадку захворювання на новий коронавірус в Україні
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV

Міністерство охорони здоров'я уточнило раніше з'явилася інформацію про перший випадок захворювання коронавірусом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Моз.

Зазначається, що станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавіруса 2019-nCoV в Україні.

"Державна установа "Київський міський лабораторний центр" повідомило про виявлення першого випадку коронавіруса. Однак коронавіруси - це велике сімейство респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавіруса. Зокрема, з 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Також раніше повідомлялося, що в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

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