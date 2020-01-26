Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан соответствующий штаб

При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан штаб, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.

"С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту", - написал Гончарук.

Он рассказал, что в оперативный штаб вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины. В частности, на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. По ее словам, сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

Ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту "Борисполь" с 26 января пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг в связи со вспышкой коронавируса.