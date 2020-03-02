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В Украине проверяют еще четыре подозрения на коронавирус, - Минздрав

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Сейчас в лаборатории начаты исследования 4-х подозрений на коронавирус

В Украине сейчас в лаборатории начаты исследования 4-х подозрений на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.

"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Пациента тщательно обследовали - коронавирус у ребенка лабораторно не подтвердился.

Также сообщалось, что на данный момент в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Китае, находится 39 граждан Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время провести дополнительную эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань. При этом забрать граждан Украины может одна из стран Европейского союза.

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