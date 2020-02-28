ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европейская страна предлагает забрать украинцев из Уханя, - Пристайко

Новости » Общество     28.02.2020 - 19:33
Европейская страна предлагает забрать украинцев из Уханя, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Дополнительная эвакуация украинцев из Уханя планируется в ближайшие дни

Министерство иностранных дел планирует в ближайшие дни провести дополнительную эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, при этом забрать граждан Украины может одна из стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент МИД Украины рассматривает возможность эвакуации украинцев лишь из Китая.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, мы в принципе больше не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем - дополнительная эвакуация украинцев, которые остались в Ухане. Мы думаем, каким образом их оттуда забрать", - заявил Пристайко.

Также глава МИД отметил, что эвакуация может быть проведена при помощи других стран. В частности, одна из европейских стран предлагает забрать украинцев из Уханя.

"У нас есть разные варианты. В настоящее время наиболее выглядит целесообразным м - привлечение помощи других стран. Украина помогала другим странам забрать граждан. Мы рассчитываем, что нам тоже помогут эвакуировать наших граждан (из Китая - ред.). Их там немного осталось. У нас сейчас есть европейская страна, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя", - добавил министр.

Как отметил Пристайко, эвакуация может быть проведена в ближайшие дни под тесным контролем китайских властей.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что рассматривают вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.

Отметим, 20 февраля в Украину эвакуировали граждан из Уханя. Они были доставлены в медцентр "Новые Санжары". При этом местные жители устроили акцию протеста, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными на территорию населенного пункта.

ВОЗ о коронавирусе в мире: у нас все еще есть шанс его сдержать Коронавирус продолжает распространяться вне Китая: динамика за неделю
Новости Украины КитайэвакуацияВадим ПристайкоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь