ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ухане закрыли временную больницу из-за сокращения заболеваний коронавирусом

Новости » В мире     02.03.2020 - 09:28
В Ухане закрыли временную больницу из-за сокращения заболеваний коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В Китае сокращается количество новых случаев заболевания

Местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения коронавируса в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что данная больница является одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.

Данная новость совпала с резким сокращением случаев заболевания коронавирусом в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. За 1 марта впервые с января в провинции было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования - 196. Днем ранее зарегистрировали 570 новых заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 марта в Китае сообщили о 202 новых случаях заражения коронавирусом, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

При этом количество заражений растет за пределами Китая. Так во Франции количество инфицированных увеличилось до 130 человек, а в Италии зарегистрировано более 1,7 тысяч заболевших.

В Италии подтверждено почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом В Чехии подтвердили первые случаи коронавируса
Новости Украины КитайКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь