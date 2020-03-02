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В Тернополе ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     02.03.2020 - 02:59
В Тернополе ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Подозрения по поводу заражения ребенка коронавирусом не подтвердились

В Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Отмечается, что пациента тщательно обследовали - коронавирус у ребенка лабораторно не подтвердился.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - отметили в горсовете.

Известно, что ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).

На момент лабораторных исследований ребенка срочно изолировали - он находился в инфекционном боксе.

В Тернополе ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус

Напомним, коронавирусная эпидемия, вспыхнувшая в Китае, распространилась на более полусотни стран мира. К примеру, в Италии уже зарегистрировали более 1,7 тысяч больных.

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