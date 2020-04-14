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У МОЗ побоюються спалаху COVID-19 після святкування Великодня

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 02:00
У МОЗ побоюються спалаху COVID-19 після святкування Великодня
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину

Масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримуванні епідемії COVID-19 завдяки карантину. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає корерспондент РБК-Україна.

За його словами, МОЗ спілкувався з Радою церков, з усіма главами церков про те, що потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень.

"Дані, які у нас є, кажуть, що не так багато було порушень в церквах. Були поодинокі порушення, коли віруючих допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. Це призводить до того, що були тісні контакти. І це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко.

"Маркерна точка - це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію, це як раз 5-7 день після Великодня, ми побачимо чи є у нас сплеск після святкування цього свята", - додав він.

Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 третій день перевищує смертність і на сьогодні складає 97 осіб.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни.

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