В Минздраве объяснили, почему забрали у регионов право усиливать карантин

Луцк и Тернополь были занесены в красную зону, поскольку эпидемическая ситуация там на момент соответствующего решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС ухудшалась в течение пяти дней. Список территорий красной зоны со временем будет пересмотрен.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он рассказал, что по состоянию на 30 июля, перед заседанием национальной комиссии по ТЭБ и ЧС, четыре основных показателя Минздрава в восьми областях были превышены пять дней подряд.

"Именно эти области должны были по условиям, которые действовали в предыдущем постановлении о карантине, каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что новое постановление о карантине четко предусматривает, что решение об усилении ограничительных мероприятий на территории области вводится государственной комиссией на основании проведенных вычислений.

"Мы видим область, которая превышает показатели 5 дней подряд, далее рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы в общий уровень превышения показателей. И только после этого в процентном соотношении определяется район или город, который относится к зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне", - пояснил чиновник.

Ляшко также отметил, что красная зона не внедряется в регионах, где количество активных больных меньше 60 на 100 тысяч населения, кроме того, учитываются также коэффициенты миграции и доступности тестирования.

"Поэтому те показатели, которые были проведены и рассчитаны, возможно, для кого-то стали неожиданностью, но они фактически отражают действующую эпидситуацию в нашей стране. В дальнейшем эта динамика будет меняться, а не будут каждый раз одни и те же области", - заверил Ляшко .

Напомним, ранее государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разделила Украину на четыре карантинные зоны; в красную попали Луцк и Тернополь.

В Луцком городском совете заявили, что не собираются выполнять решение о введении новых ограничений и усиливать карантин.

Такую же позицию озвучили и в Тернополе.