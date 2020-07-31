Украину поделили на четыре зоны карантина: список городов и районов

Теперь области поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны
Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поделить Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.
Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Фото: карантинные зоны Украины (t.me/nemchinovoleh)
Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.
Желтая зона - помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Оранжевая зона - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.
Решение вступит в силу 3 августа.
По последним данным, эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, в соответствии с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа.
Напомним, в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1090 человек.