Украину поделили на четыре зоны карантина: список городов и районов

Фото: карантин (РБК-Украина)

Теперь области поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поделить Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Фото: карантинные зоны Украины (t.me/nemchinovoleh)

Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона - помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Винница и Могилев-Подольский , Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;

, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области; Нововолынск , Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области; Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский , Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп , Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; Яремче , Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Оранжевая зона - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Тернопольской области; Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район Тернопольской области.

Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Луцк и Тернополь ;

; Кицманский район Черновицкой области.

Решение вступит в силу 3 августа.

По последним данным, эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, в соответствии с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа.

Напомним, в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1090 человек.