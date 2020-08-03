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Тернополь выразил несогласие из-за внесения города в красную зону карантина

Тернополь, Понедельник 03 августа 2020 10:12
Тернополь выразил несогласие из-за внесения города в красную зону карантина
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии совета

Тернопольский городской совет заявляет решительное несогласие против внесения города в красную зону карантина. Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии совета.

Об этом сообщил глава города Сергей Надал на своей странице в Facebook.

За первое полугодие город потерял 100 млн гривен, сообщил Надал.

"Мы все понимаем, что есть карантин, все горожане готовы соблюдать. Есть соблюдение масочного режима, ношение перчаток, использование дезинфекторов...но остановить работу города мы не можем", - сказал он.

Впрочем, он говорит, что по всем показателям, даже Минздрава, Тернополь не попадает в красную зону. И, когда правительство принимало решение, то с местными властями обсуждения не было.

ТЕРНОПІЛЬ НІХТО НЕ ЗМУСИТЬ ЖИТИ У ЖОДНІЙ ЗОНІ!

ТЕРНОПІЛЬ НІХТО НЕ ЗМУСИТЬ ЖИТИ У ЖОДНІЙ ЗОНІ! Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції «Тернопіль». Вони з маленькими дітьми, повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків. Що їм робити? Доки у Києві працюють «велюрові ресторани», у Тернополі «Укрзалізниця» заборонила зупинятися поїздам. Я звертаюся до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації! Я вимагаю не зупиняти міжміське автобусне сполучення з Тернополем та відмінити заборону зупинки на залізничній станції!

Опубліковано Сергієм Надалом Неділя, 2 серпня 2020 р.

Мэр города отметил, что государство за все время карантина финансово не помогло городу, а теперь еще и вносит его в красную зону.

По состоянию на 2 августа, в городе 845 случаев заражения коронавирусом, 233 человека выздоровели, всего 2 смертельных случая.

Напомним, в Украине фиксируют небольшой спад количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 990 человек.

Отметим, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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