У МОЗ пояснили, чому забрали у регіонів право посилювати карантин

Луцьк і Тернопіль були занесені у червону зону, оскільки епідемічна ситуація там на момент відповідного рішення державної комісії з ТЕБ та НС погіршувалася протягом п’яти днів. Список територій червоної зони буде переглянутий.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він розповів, що станом на 30 липня, перед засіданням національної комісії з ТЕБ та НС, чотири основні показники МОЗ у восьми областях були перевищені п’ять днів поспіль.

"Саме ці області повинні були за умовами, які діяли в попередній постанові про карантин, кожні три дні збирати регіональну комісію, заслуховувати, що саме сприяло збільшенню випадків коронавірусу або перевищення індикаторів, і вводити жорсткі обмеження. На жаль, цього не відбувалося. Тому і були змінені підходи", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що нова постанова про карантин чітко передбачає, що рішення про посилення обмежувальних заходів на території області вводиться державною комісією на підставі проведених обрахунків.

"Ми бачимо область, яка перевищує 5 днів поспіль, далі розраховується вклад кожної адміністративно-територіальної одиниці в загальний рівень перевищення показників. І тільки після цього у відсотковому співвідношенні визначається район або місто, яке відноситься до зеленої, жовтої, помаранчевої чи червоної зони", - пояснив чиновник.

Ляшко також наголосив, що червона зона не впроваджується у регіонах, де кількість активних хворих менша ніж 60 на 100 тисяч населення, крім того, враховуються коефіцієнти міграції і доступності до тестування.

"Тому ті показники, які були проведені і розраховані, можливо, для когось стали несподіванкою, але вони фактично відображають діючу епідситуацію в нашій країні. У подальшому ця динаміка буде змінюватись, не буде кожного разу одні й ті ж самі області", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в червону потрапили Луцьк і Тернопіль.

У Луцькій міській раді заявили, що не збираються виконувати рішення про введення нових обмежень і посилювати карантин.

Таку ж позицію озвучили і у Тернополі.