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В Минздраве назвали статистику заражений коронавирусом по возрасту

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 14:33
В Минздраве назвали статистику заражений коронавирусом по возрасту
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только 6% украинцев, возраст которых 65+, инфицировались COVID-19

Почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, люди в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Согласно анализу Минздрава, по возрастным группам больше заболевшие коронавирусом распределились так: 38% люди в возрасте от 30 до 49 лет, 17% составляют украинцы 50-65 лет, 17% - от 18 до 29 лет и только 6% - украинцы, возраст которых 65 лет и больше.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49-ти лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации", - отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, всего в Украине официально зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Также известно о 5 летальных случаях: 2 в Ивано-Франковской области и по одному в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что количество зараженных в Киеве выросло до 55 человек. Кроме того, по последним данным, положительный диагноз на коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Андрей Крищенко.

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