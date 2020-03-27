Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 50

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За день заболели четыре женщины и четверо мужчин

В Киеве выросло число зараженных коронавирусом Covid-19 до 55. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что за день заболели четыре женщины и четверо мужчин.

"К сожалению, число зараженных коронавирусом возросло. Уже 55 человек. 8 новых случаев. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 мужчины в возрасте от 43 до 59 лет", - сказал он.

Отметим, сегодня утром Минздрав сообщил, что в Киеве 47 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине заболели 218 человек.

Напомним, штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рассмотрит вопрос открытия части продуктовых рынков. Однако большое скопление людей возле одного продуктового магазина может приводить к инфицированию людей, большинство из них все же будет закрыта.

Также в Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирований на коронавирус дома. Бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.