У МОЗ назвали статистику заражень коронавірусом за віком

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тільки 6% українців, вік яких 65+, інфікувалися COVID-19

Майже 38% тих, хто заразився коронавірусом в Україні, люди віком від 30 до 49 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з аналізом МОЗ, за віковими групами найбільше захворіли коронавірусом люди віком від 30 до 49 років (38%). Ще 30% становлять особи 50-65 років, 17% - від 18 до 29 років та тільки 6% - українці, вік яких 65 років і більше.

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я та уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49-ти років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації", - зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, всього в Україні офіційно зафіксовано 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Також відомо про 5 летальних випадків: 2 у Івано-Франківській області та по одному у Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що кількість заражених у Києві зросла до 55 осіб. Крім того, за останніми даними, позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у начальника поліції Києва Андрій Крищенка.