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Коронавирус зафиксирован в 17 областях и Киеве: карта

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 10:34
Коронавирус зафиксирован в 17 областях и Киеве: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировано 62 новых случая заражения

В Украине зафиксировано заражение коронавирусом в 17 областях и Киеве, уже 218 случаев Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, за сутки зафиксировано 62 новых случая заражения. В Киеве - 47 случаев заражения. Ситуация в областях следующая:

  1. Винницкая область - 5 случаев;
  2. Волынская область - 2 случая;
  3. Днепропетровская область - 3 случая;
  4. Донецкая область - 2 случая;
  5. Запорожская область - 8 случаев;
  6. Закарпатская область - 1 случай;
  7. Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  8. Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случаи;
  9. Киевская область - 32 случая;
  10. Львовская область - 3 случая;
  11. Луганская область - 1 случай;
  12. Одесская область - 4 случая;
  13. Ровенская область - 9 случаев;
  14. Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);
  15. Херсонская область - 1 случай;
  16. Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
  17. Черкасская область - 2 случая.

Коронавирус зафиксирован в 17 областях и Киеве: карта

Напомним, на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил,что в стране уже 218 случаев заражения коронавирусом. Однако, в Украине зафиксировано 4 случаи выздоровления от коронавируса. В Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.

В частности, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания новым коронавирусом.

Также число инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилась до 14 человек. На оккупированном полуострове обнаружили еще 7 новых случаев.

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