Коронавирус зафиксирован в 17 областях и Киеве: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировано 62 новых случая заражения

В Украине зафиксировано заражение коронавирусом в 17 областях и Киеве, уже 218 случаев Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, за сутки зафиксировано 62 новых случая заражения. В Киеве - 47 случаев заражения. Ситуация в областях следующая:

Винницкая область - 5 случаев; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 3 случая; Донецкая область - 2 случая; Запорожская область - 8 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи; Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случаи; Киевская область - 32 случая; Львовская область - 3 случая; Луганская область - 1 случай; Одесская область - 4 случая; Ровенская область - 9 случаев; Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный); Херсонская область - 1 случай; Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев; Черкасская область - 2 случая.

Напомним, на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил,что в стране уже 218 случаев заражения коронавирусом. Однако, в Украине зафиксировано 4 случаи выздоровления от коронавируса. В Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.

В частности, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания новым коронавирусом.

Также число инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилась до 14 человек. На оккупированном полуострове обнаружили еще 7 новых случаев.