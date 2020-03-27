Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

У Андрея Крищенко подтвердился коронавирус

Новым коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

"В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен замглавы Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - отметил Геращенко.

Он добавил, что установлен круг лиц, которые в течение инкубационного периода контактировали с больным, все они находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка продезинфицированы. Геращенко отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Напомним, по состоянию на 27 марта, коронавирусом заразились 218 украинцев.

Кроме того, количество заболевших коронавирусом в Киеве продолжает расти. Сегодня стало известно о 8 новых случаях, всего в столице заразились 55 человек.