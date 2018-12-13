В Минздраве назвали статистику заболеваемости ВИЧ

Иллюстративное фото (УНИАН)

О своем статусе не знают более 40% украинцев с ВИЧ

В Украине более 40% граждан с вирусом иммунодефицита человека (ВІЛ) не знают о своем статусе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В частности, в ноябре Центр в рамках европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатит (European HIV-Hepatitis Testing Week) проводил тестирование по Украине.

"С 23 по 30 ноября во всех регионах Украины тысячи людей проверили свой статус. В общем на ВИЧ было протестировано 9 313 человек, на гепатит - 784 человека. Из них 115 человек узнали свой ВИЧ-положительный статус и 38 человек - о заболевания гепатитом", - отметили в Центре.

В Минздраве отмечают, что украинцы имеют возможность бесплатно протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача. Длительность тестирования занимает до получаса.

"На ранних стадиях ВИЧ не имеет никаких симптомов. Чем раньше вы узнаете о ВИЧ, тем быстрее начнете лечение", - добавили в Центре.

Напомним, в Европе в 2017 году было выявлено более 160 тысяч людей с ВИЧ. Больше всего случаев было зафиксировано в Украине и Российской Федерации. По данным ВОЗ, один из пяти ВИЧ-инфицированных не знает о своем состоянии, что увеличивает риск ухудшения здоровья, смерти и дальнейшей передачи ВИЧ.