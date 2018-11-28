Більшість випадків інфікування ВІЛ в Європі у 2017 році зафіксовані в Україні та РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус

У Європі у 2017 році було виявлено понад 160 тисяч людей з ВІЛ, найбільше випадків було зафіксовано в Україні та Російській Федерації (РФ). Про це йдеться у доповіді Європейського центру профілактики та боротьби з хворобами та Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається у доповіді, один з п’яти ВІЛ-інфікованих не знав про свій стан, що збільшує ризик "погіршення здоров’я, смерті та подальшої передачі ВІЛ".

"В Україні, як і в інших країнах Європи, ВІЛ найчастіше передається через незахищений гетеросексуальний секс та внутрішньовенне вживання наркотиків", - йдеться у доповіді.

Загальна тенденція показала, що європейському регіону не вдасться досягти поставленої ООН мети з ліквідації захворюваності ВІЛ/СНІД до 2030 року.

У Європейському регіоні проживає майже 900 мільйонів людей серед них понад 2 мільйони ВІЛ-інфіковані. У світі ж нараховується близько 37 мільйонів ВІЛ-інфікованих.

"За даними МОЗ, за період з 1987 по 2017 роки в Україні понад 43 тисячі людей померли від захворювань, обумовлених СНІДом. За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус", - йдеться у звіті.

Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.

РБК-Україна писало, що найближчим часом в Україні буде проведена нова реформа закупівель ліків за кошти держбюджету.

Передбачається, що в найближчий рік ДП "Медичні закупівлі України" буде проводити пілотні закупівлі ліків та медичних засобів за кошти Глобального фонду – міжнародної організації, яка займається боротьбою з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, малярією. Вже у листопаді будуть оголошені тендери на закупівлю препаратів для профілактики і лікування опортуністичних інфекцій (захворювання, які вражають організм людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, - ред.), медикаментів для лікування побічних реакцій на протитуберкульозні препарати, швидких тестів на гепатит С.