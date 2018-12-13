У МОЗ назвали статистику захворюваності на ВІЛ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Про свій статус не знають понад 40% українців з ВІЛ

В Україні понад 40% громадян з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) не знають про свій статус. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зокрема, у листопаді Центр у рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатит (European HIV-Hepatitis Testing Week) проводив тестування по Україні.

"Із 23 до 30 листопада в усіх регіонах України тисячі людей перевірили свій статус. Загалом на ВІЛ було протестовано 9 313 людей, на гепатит - 784 людини. Із них 115 людей дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус та 38 людей - про захворювання на гепатит", - зазначили в Центрі.

У МОЗ зазначають, що українці мають можливість безкоштовно протестуватися на ВІЛ можна у сімейного лікаря. Тривалість тестування займає до півгодини.

"На ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів. Що раніше ви дізнаєтеся про ВІЛ, то швидше розпочнете лікування", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, у Європі у 2017 році було виявлено понад 160 тисяч людей з ВІЛ. Найбільше випадків було зафіксовано в Україні та Російській Федерації. За даними ВООЗ, один з п’яти ВІЛ-інфікованих не знає про свій стан, що збільшує ризик погіршення здоров’я, смерті та подальшої передачі ВІЛ.