В Минздраве назвали области с минимальным риском заражения коронавирусом

В Министерстве здравоохранения назвали регионы с минимальным количеством активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Таких областей в Украине шесть.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он рассказал, что уже четыре дня подряд количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на сегодня, процент завершенных случаев - 51,5%.

"Минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и минимальный риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях", - сообщил Ляшко.

Вместе с тем он отметил, что почти половину (45%) от всех больных в Украине составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 612 случаев коронавируса.

По состоянию на 13 июля, карантин запрещено ослаблять семи областям.

Также ранее медики назвали места, где риск подхватить коронавирус минимальный и где заразиться можно с вероятностью почти 100%.