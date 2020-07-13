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В Украине за сутки 612 случаев COVID-19

Понедельник 13 июля 2020 08:57
В Украине за сутки 612 случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже более 54 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 13 июля в Украине фиксируют значительный спад числа случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 612 человек. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заразились 54 133 украинцев, из них 26 503 выздоровели и 1398 умерли.

В частности, за минувшие сутки выздоровели 385 украинцев и 15 умерли.

Антилидерами по количеству зараженных является Львовская область (7107), Киев (6238), Черновицкая область (5161).

Напомним, в Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Ранее Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны", в частности, в список попала Болгария.

Добавим, граждане, которые въезжают в Украину из стран "красной зоны" могут досрочно завершить самоизоляцию, для этого необходимо получить негативный ПЦР-тест на коронавирус в лицензированной лаборатории ЦОЗ.

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