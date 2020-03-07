Минздрав: в Украине на коронавирус проверяют 20 образцов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 7 марта подтвержден только 1 случай

По состоянию на утро 7 марта в Центр общественного здоровья Украины поступили 37 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом COVID-19, из них только 1 - положительный. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сейчас в вирусологической лаборатории находятся на исследовании 20 образцов материалов, в том числе 6 отобранных у лиц с подозрением на коронавирус и 14 у граждан, которые с ними контактировали.

"Среди них исследование 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследование 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком 44-летнего священника госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мужчина недавно вернулся из Греции, где был в паломническом путешествии на Афоне. Больной имел признаки атипичной пневмонии, поэтому врачи поставили ему диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом".

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области в семьи, член которой недавно вернулся из Италии, не подтвердилось заражение коронавирусом. У членов семьи был положительный тест на грипп, поэтому врачи установили диагноз - острое респираторное заболевание.

Добавим, что 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай коронавируса. Мужчину с коронавирусом обнаружили в Черновцах. В это время состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры в течение дня.