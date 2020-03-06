Коронавирус в Украине: в каких областях уже ввели ограничения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом

Из-за коронавируса в Украине вводят ограничение на проведение массовых мероприятий, а также усиливают дезинфекцию мест массового скопления людей. Подробнее о том, как регионы противостоят угрозе - в материале РБК-Украина.

Житомирская область

Как сообщает пресс-служба горсовета Житомира, в городе запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий, особенно в закрытых помещениях и/или среди детей.

Киев

На данный момент в Киеве семь больниц подготовлены для приема инфицированных коронавирусом в случае необходимости. Кроме того, в учебных заведениях у учеников измеряют температуру, в городе усилена дезинфекция.

Кроме того, руководителям высших учебных заведений рекомендуется не проводить культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Львовская область

Во Львове определили место обсервации, куда будут направлять людей, контактировавших с зараженными. Таким местом определен санаторий "Немиров". В городе усилена дезинфекция и рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий на неопределенный срок.

Сумская область

Массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса отменили в Сумах. В частности, рекомендуется ограничить проведение конференций, культурных и спортивных мероприятий с участием большого количества человек.

Черновицкая область

Первой областью, где были введены ограничения, стала Черновицкая. Именно здесь 3 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

В частности, в Черновцах и области с 6 по 22 марта все учебные заведения будут закрыты на карантин, также ограничено проведение массовых мероприятий,а по всему городу усилена дезинфекция.