В Черновцах рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние заболевшего стабильное, но наблюдаются скачки температуры

Состояние инфицированного коронавирусом украинца, который ранее был госпитализирован в Черновцах, не ухудшается. Об этом во время брифинга заявил глава Черновицкой облгосдаминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, несмотря на стабильное состояние, у пациента наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.

"Состояние его стабильное, оно не ухудшилось. При этом, сохраняет симптоматику и имеет в разные промежутки суток разные температурные показатели - температура то повышается, то спадает", - сообщил Осачук.

06.03.2020 Брифінг на тему коронавірусу на Буковині Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Женщина контактировала с больным, у которого тоже есть подозрение.

Также сообщалось, что по состоянию на 6 марта в Украине проверяют 9 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. При этом Минздрав не сообщает о новых случаях заболеваний.

Отметим, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован у жителя Черновицкой области 3 марта. Мужчина до этого путешествовал в Италии.

По состоянию на 6 марта количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек. Большинство случаев зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи заболеваний зарегистрированы в Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).