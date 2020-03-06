В Днепропетровской области у семьи не подтвердилось заражение коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава семейства недавно вернулся из Италии, и через некоторое время у него и членов его семьи появились жалобы

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской областной администрации Валерий Сердюк заявил, что заражение коронавирусом семьи муж, которой недавно вернулся из Италии, не подтвердился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, к семье, которая живет в городе Апостолово, выезжала бригада медиков в защитных костюмах. У членов семьи был положительный экспресс-тест на грипп, поэтому установлен диагноз - острое респираторное заболевание.

"Никакой угрозы семья не представляет. Семья находится дома, под наблюдением семейного врача и лечится от гриппа", - заявил Сердюк.

В семье - шесть человек: муж, беременная жена, трое маленьких детей и бабушка.

Мужчина недавно вернулся из Италии, и через некоторое время у него и членов его семьи появились жалобы на симптомы простуды.

По информации Валерия Сердюка, пока ни одного подтвержденного случая коронавируса в Днепропетровской области нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Апостолово Днепропетровской области к медикам обратилась целая семья - беременная женщина, ее муж и трое детей, с подозрением на коронавирус. У беременной женщины диагностирован кашель и лихорадка, у двух детей - похожие симптомы, еще у одного ребенка - лихорадка и обструктивный бронхит.

Добавим, что в Украине зафиксирован единственный случай коронавируса. Мужчину с коронавирусом обнаружили в Черновцах 3 марта. На данный момент состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры в течение дня.