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МОЗ: в Україні на коронавірус перевіряють 20 зразків

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 11:31
МОЗ: в Україні на коронавірус перевіряють 20 зразків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 7 березня підтверджено лише 1 випадок

Станом на ранок 7 березня до Центру громадського здоров'я України надійшло 37 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом COVID-19, з них лише 1 - позитивний. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, наразі у вірусологічній лабораторії знаходяться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в тому числі 6 відібраних в осіб із підозрою на коронавірус та 14 у громадян, які з ними контактували.

"Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому 44-річного священника шпиталізували з підозрою на коронавірус. Чоловік нещодавно повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні. Хворий мав ознаки атипової пневмонії, тому лікарі поставили йому діагноз "коронавірусна інфекція під питанням".

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області у сім'ї, член якої нещодавно повернувся з Італії, не підтвердилося зараження коронавірусом. У членів сім'ї був позитивний тест на грип, тому лікарі встановили діагноз - гостре респіраторне захворювання.

Додамо, що 3 березня в Україні було зафіксовано перший випадок коронавірусу. Чоловіка з коронавірусом виявили у Чернівцях. На цей час стан пацієнта не погіршується, хоча лікарі фіксують перепади температури протягом дня.

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