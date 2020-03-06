ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком ухудшилось состояние пациента с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     06.03.2020 - 19:13
В Хмельницком ухудшилось состояние пациента с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больному поставили диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом"

В Хмельницком ухудшилось состояние здоровья мужчины, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга сообщила и.о. директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По словам Поддубной, больной обратился в больницу с высокой температурой и кашлем. Сначала врачи диагностировали у мужчины пневмонию, подозрения на коронавирус не было.

Однако на утро состояние больного ухудшилось, у него повысилась температура и нарастала дыхательная недостаточность.

"Учитывая это, а также то, что рентгенологически мы имели картину атипичной пневмонии, было принято решение поставить ему диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом", - заявила она.

Брифинг председателя областной государственной администрации Дмитрия Габінета

Опубликовано Хмельницкая областная государственная администрация Пятница, 6 марта 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус госпитализировали 44-летнего священника. Мужчина недавно вернулся из Греции, где был в паломническом путешествии на Афоне. Результаты анализов не подтвердили грипп типа А и Б.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области не подтвердилось заражение коронавирусом в семьи, член которой недавно вернулся из Италии. У членов семьи был положительный экспресс-тест на грипп, поэтому установлен диагноз - острое респираторное заболевание.

В Британии обнаружили коронавирус у сотрудников авиакомпании Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса
Новости Украины КоронавирусХмельницкий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь