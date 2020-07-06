Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин

Киев соответствует показателям Минздрава
Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. По состоянию на 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Впрочем, министерство до сих пор запрещает ослаблять ограничения в восьми регионах: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
Напомним, глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что ограничения, действующие в Киеве, пересмотрят при сохранении нынешней тенденции к заболеваемости.
Ранее в Минздраве объяснили ограничение времени работы заведений в Киеве, которое было введено недавно.
Отметим, в Киеве ввели ограничения на время работы ресторанов, кинотеатров и развлекательных заведений.
РБК-Украина писало, что разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).
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Автор: Анастасия Рокитна