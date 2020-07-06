МОЗ дозволив Києву послабити карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Київ відповідає показникам МОЗ

Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Втім, міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у вісьмох регіонах: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що обмеження, які діють в Києві переглянуть за умови збереження нинішньої тенденції до захворюваності.

Раніше у МОЗ пояснили обмеження часу роботи закладів у Києві, яке було введено нещодавно.

Зазначимо у Києві ввели обмеження на час роботи ресторанів, кінотеатрів та розважальних закладів.

РБК-Україна писало, що розроблений законопроект про відповідальність за неносіння масок громадянами України, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

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Автор: Анастасия Рокитна