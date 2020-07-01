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Ляшко объяснил ограничение времени работы заведений в Киеве

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 20:24
Ляшко объяснил ограничение времени работы заведений в Киеве
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ограничения необходимы для контроля за ночными клубами

Ограничение времени работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Киеве связано с работой ночных клубов. Ночные клубы работают ночью под видом заведений общественного питания.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Громадського".

Как объяснил Ляшко, ограничения влияют именно на работу ночных клубов и дискотек, где нереально придерживаться социальной дистанции и других ограничений, которые прописаны для заведений общественного питания.

"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", - заявил он.

Напомним, сегодня в Киеве ввели ограничение на время работы ресторанов, кинотеатров и развлекательных заведений.

Карантин в Киеве ужесточили после того, как за минувшие сутки в столице зафиксировали более 100 новых больных коронавирусом.

Добавим, что Киев и еще 11 областей страны не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевОлег Ляшко
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