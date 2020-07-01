Стало известно, когда карантин в Киеве могут ослабить

Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

В Госпотребслужбе утверждают, что через неделю Киев будет соответствовать нормам Минздрава

Карантин в Киеве могут снова ослабить уже на следующей неделе. Ограничения пересмотрят при условии сохранения нынешней тенденции заболеваемости.

Об этом РБК-Украина сообщил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, те показатели, которые фиксируются в Киеве сейчас, не связаны с резким скачком заболеваемости или отдельными локальными вспышками.

"В целом ситуация стабильная. Статистика связана с улучшением диагностики вируса и выявлением большего числа контактных лиц. У нас стабильная госпитализация, сегодня, например, госпитализировали 9 человек. В среднем этот показатель составляет от 5 до 25 ежедневно", - рассказал Рубан.

Он отметил, что при сохранении текущей динамики тестирования Киев может быть готов к ослаблению карантина уже на следующей неделе.

"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют (Киев не проходит по динамике заболеваемости - ред.). Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть (решение об ослаблении карантина - ред.), как раз через неделю, в среду", - прогнозирует Рубан.

Вместе с тем, чиновник отметил значительное снижение числа нарушений карантина, которые фиксируют мобильные группы Госпотребслужбы и полиции. По словам Рубана, количество оформленных протоколов уменьшилось с 70-80 до 10-20 в день.

Напомним, сегодня в Киеве удвоилось число новых больных по сравнению со вчерашним днем.

Столица усилила карантинные ограничения: власти запретили работу ночных клубов и развлекательных заведений.

Согласно последним данным Минздрава, динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве превышена в 4 раза.

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Автор: Роман Калиниченко