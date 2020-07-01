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Киев ужесточил карантин: что изменится

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 12:10
Киев ужесточил карантин: что изменится
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Киев ограничил время работы ресторанов и кинотеатров

Столичные власти приняли решение об ужесточении карантина в Киеве. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, согласно постановлению правительства, Киев ужесточил противоэпидемические меры:

  • ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00;
  • ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00.

"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 101 случай коронавируса, что почти вдвое больше, чем сообщалось днем ранее.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинские курорты могут закрыть на карантин только в случае значительного роста числа зараженных, если медицинская система не будет справляться с количеством больных.

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Автор: РБК-Украина

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