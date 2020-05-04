Минздрав разработал представление об смягчении противоэпидемических норм

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Украина уже более двух недель находится на плато

Министерство здравоохранения разработал представление относительно смягчения противоэпидемических норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что Украина уже более двух недель находится на плато.

"Мы уже 17 дней находимся на определенном плато, не превышая более чем 600 новых случаев в течение суток. Поэтому мы разработали определенное представление относительно возможного смягчения противоэпидемических норм", - заявил Ляшко.

Напомним, во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что дальнейшие решения относительно продления или снятии карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Отметим, правительство в рамках ослабления карантина в Украине позволит открыть летние площадки заведений общественного питания. В первую очередь будут открыты парки, салоны красоты, заработают кафе на вынос и магазины непродовольственных товаров.