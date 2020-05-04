В Україні 17 днів поспіль за добу не більше 600 нових випадків COVID-19, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Україна знаходиться на певному плато

В Україні 17 днів підряд кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що Україна знаходиться на певному плато.

"Ми вже 17 днів знаходимося на певному плато, не перевищуючи більш ніж 600 нових випадків протягом доби. Тому ми розробили певне уявлення щодо можливого пом'якшення протиепідемічних норм", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що подальші рішення щодо продовження або зняття карантину будуть прийматися виходячи з ситуації з пандемією коронавіруса у світі.

Відзначимо, уряд в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування. В першу чергу будуть відкриті парки, салони краси, запрацюють кафе на винос і магазини непродовольчих товарів.