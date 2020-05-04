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Карантин в Украине смягчат с 11 мая: что откроется

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:37
Карантин в Украине смягчат с 11 мая: что откроется
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Со следующего понедельника откроются непродовольственные магазины, кофейни, парки и парикмахерские

В Украине через неделю, 11 мая, начнется первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. РБК-Украина подготовило список объектов, которые будут открыты со следующего понедельника.

Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер:

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);
  • тренировки в командных видах спорта;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кофейни (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.

Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.

В Киеве презентовали свой план смягчения карантина. Так, в столице на первом этапе, который начнется 12 мая, откроют продовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, кафе (на вынос), парки и скверы (для групп не более двух человек), автокинотеатры. Также будет разрешена работа временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте, небольших производств непродовольственных товаров и адвокатские и нотариальные бюро.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая. До этого в правительстве заявили, что снимать ограничения начнут в случае, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%.

Отметим, 4 мая Министерство здравоохранения зафиксировали снижение количества новых случаев коронавируса в Украине. Так, за 3 мая было подтверждено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем 2 мая. Общее количество инфицированных выросло до 12 331.

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