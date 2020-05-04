Кабмин разрешит открыть летние площадки кафе и ресторанов

Фото: совещание у Зеленского (president.gov.ua)

Общепиты смогут закрывать с учетом ситуации на местах

Кабинет министров в рамках ослабления карантина в Украине разрешит открыть летние площадки заведений общественного питания. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с представителями Кабинета министров.

В частности, на совещании у президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

"Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу и закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Кабинет министров собирается на внеочередное заседание по вопросу ослабления карантина. Ожидается, что будет представлен полный список объектов, которые смогут открыться на первом этапе.

Предполагается, что в первую очередь откроются парки, салоны красоты, заработают кафе на вынос и магазины непродовольственных товаров.