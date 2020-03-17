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МОЗ підтвердив другий випадок смерті від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 20:37
МОЗ підтвердив другий випадок смерті від коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Україні зафіксовано 14 випадків зараження

Міністерство охорони здоров'я повідомив, що в Україні кількість померлих від коронавірусу збільшилася до двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я України.

Повідомляється, що другий смертельний випадок був зафіксований у Чернівецькій області. Від коронавірусу померла 33-річна жінка.

Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Крім того, вчора в Чернівецькій області померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Вона померла внаслідок тяжкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавирусной інфекції.

Додамо, що 13 березня в Італії від коронавірусу померла громадянка України Раїса Малишева. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Лише 12 березня діагноз офіційно підтвердили. Жінка перебувала у важкому стані.

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