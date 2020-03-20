Минздрав подтвердил третий случай коронавируса в Киевской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество выросло до 40

Центр общественного здоровья Украины подтвердил третий случай коронавируса в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦОЗ в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 пятницы, 20 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 40. Региональная лаборатория подтвердила новое заражение коронавирусом в Киевской области.

Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин сообщил об обнаружении третьего случая коронавируса в Киевской области. При этом в ОГА не сообщили никаких подробностей о третьем зараженном.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве заявили о резком увеличении количества зараженных коронавирусом в Украине. В Черновицкой области сегодня зафиксировали 10 новых случаев коронавируса. Тогда общее количество больных составляло - 39.

Добавим, по данным Минздрава, сегодня первые случаи коронавируса были зафиксированы в Харьковской области и Львове. Мэр Львова рассказал, что зараженный коронавирусом местный житель недавно вернулся из-за границы. Заражение коронавирусом у львовянина подтвердили 2 частные клиники в Киеве и Львове.

Кроме того, сегодня стало известно о выздоровлении первого заболевшего коронавирусом в Украине. Повторные тесты на коронавирус пациента были отрицательными, поэтому его выписали из больницы.