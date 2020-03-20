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В Украине возросло число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 20:40
В Украине возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав назвал число зараженных коронавирусом в Украине

В Украине возросло число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Так, по состоянию на вечер 20 марта в Украине официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

По данным ЦОЗ, сегодня случаи коронавируса также были обнаружены в Ивано-Франковской (1) и Львовской (1) областях. Количество летальных случаев от коронавируса в Украине составляет - 3.

В общем коронавирус уже был обнаружен в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве, Житомире и Львове.

"Вирусологическая референс-лаборатория исследовала более 750 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - добавили в ЦОЗ.

Ранее сообщалось о 27 зараженных коронавирусом в Украине.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения ожидает роста количества исследований на заболевание коронавируса в Украине.

Впрочем, отметим, что в Украине официально выздоровел от коронавируса первый пациент. В Минздраве отметили, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

Добавим, в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации

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