Во Львове подтвердили первый случай коронавируса, - мэр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженный коронавирусом вернулся из Германии

Во Львове сегодня, 20 марта, впервые подтвердили заражение коронавирусом у местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

По словам мэра Львова, заражение коронавирусом обнаружили у мужчины, 1950 года рождения, вернувшегося 13 марта из Германии.

"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - добавил он.

Садовый отметил, что больного коронавирусом мужчину госпитализируют в местную инфекционную больницу.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 20 марта в Украине официально подтверждено 26 случаев коронавируса. Большинство случаев коронавируса зафиксированы в Черновицкой области.

Кроме того, сегодня врачи подтвердили выздоровление первого заболевшего коронавирусом в Украине. Повторные тесты на коронавирус пациента были отрицательными, поэтому сегодня его выписали из больницы.