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Во Львове подтвердили первый случай коронавируса, - мэр

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 18:40
Во Львове подтвердили первый случай коронавируса, - мэр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженный коронавирусом вернулся из Германии

Во Львове сегодня, 20 марта, впервые подтвердили заражение коронавирусом у местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

По словам мэра Львова, заражение коронавирусом обнаружили у мужчины, 1950 года рождения, вернувшегося 13 марта из Германии.

"Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - добавил он.

Садовый отметил, что больного коронавирусом мужчину госпитализируют в местную инфекционную больницу.

Во Львове подтвердили первый случай коронавируса, - мэр

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 20 марта в Украине официально подтверждено 26 случаев коронавируса. Большинство случаев коронавируса зафиксированы в Черновицкой области.

Кроме того, сегодня врачи подтвердили выздоровление первого заболевшего коронавирусом в Украине. Повторные тесты на коронавирус пациента были отрицательными, поэтому сегодня его выписали из больницы.

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